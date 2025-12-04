Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:55, 4 декабря 2025Россия

В России раскрыли сценарий морской блокады Украины

Военный эксперт Баранец: Россия может отрезать Украину от Черного моря
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец раскрыл возможный сценарий морской блокады Украины. В беседе с «Царьградом» он указал, что российские войска способны отрезать республику от Черного моря.

Пр мнению эксперта, Российская армия может полностью перекрыть морские пути снабжения Украины и заблокировать работу ее портов.

«Уничтожение всех кораблей, которые идут на Украину, которые везут оружие, боеприпасы, может быть, наемников. Личный состав — это тоже будет уничтожаться», — подчеркнул Баранец, заметив, что реализация подобного плана превратит Украину
в континентальное государство. Это, в свою очередь, нанесет тяжелый удар по экономике страны и ее стратегическому положению.

Предполагается, что привести вышеуказанный сценарий в действие могут дальнейшие атаки Киева на суда в Черном море.

В конце 2025 года украинские спецслужбы атаковали несколько танкеров в Черном море. В ответ на это президент России Владимир Путин обвинил Украину в пиратстве и пригрозил отрезать ее от акватории.

Турецкий эксперт по международным отношениям Гекхан Курт заявил, что атаки на суда в Черном море пришлись на период «чувствительной фазы» переговорного процесса о мире на Украине. По его мнению, организаторы нападений могли стремиться сорвать дипломатическое урегулирование украинского кризиса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо ключевое условие для лишения Украины выхода к Черному морю

    Крокодил набросился на мальчика

    Восьмая ракетка России сменила спортивное гражданство

    Большинство европейцев испугались войны с Россией

    Россиян предупредили об опасности жестких диет перед новогодними праздниками

    Турист попытал удачу на игровом автомате Лас-Вегаса и выиграл 89 миллионов рублей

    Под Москвой пациент элитного рехаба похудел на 60 килограммов

    В Раде заявили о влиянии «кошелька» Зеленского на проект нового бюджета Украины

    С Киркорова взыскали оплату проезда по платным дорогам

    В России раскрыли сценарий морской блокады Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok