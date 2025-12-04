Военный эксперт Баранец: Россия может отрезать Украину от Черного моря

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец раскрыл возможный сценарий морской блокады Украины. В беседе с «Царьградом» он указал, что российские войска способны отрезать республику от Черного моря.

Пр мнению эксперта, Российская армия может полностью перекрыть морские пути снабжения Украины и заблокировать работу ее портов.

«Уничтожение всех кораблей, которые идут на Украину, которые везут оружие, боеприпасы, может быть, наемников. Личный состав — это тоже будет уничтожаться», — подчеркнул Баранец, заметив, что реализация подобного плана превратит Украину

в континентальное государство. Это, в свою очередь, нанесет тяжелый удар по экономике страны и ее стратегическому положению.

Предполагается, что привести вышеуказанный сценарий в действие могут дальнейшие атаки Киева на суда в Черном море.

В конце 2025 года украинские спецслужбы атаковали несколько танкеров в Черном море. В ответ на это президент России Владимир Путин обвинил Украину в пиратстве и пригрозил отрезать ее от акватории.

Турецкий эксперт по международным отношениям Гекхан Курт заявил, что атаки на суда в Черном море пришлись на период «чувствительной фазы» переговорного процесса о мире на Украине. По его мнению, организаторы нападений могли стремиться сорвать дипломатическое урегулирование украинского кризиса.