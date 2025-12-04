Реклама

В России указали на одну деталь в заявлении о ликвидации Совета Россия — НАТО

Дипломат Долгов: Ликвидация Совета Россия — НАТО не помешает целям СВО
Ликвидация Совета Россия — НАТО является логичным следствием разрушения Брюсселем архитектуры безопасности в Европе. Об этом заявил «Взгляду» чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

Он напомнил, что Совет был создан для военно-политического сближения Москвы и Брюсселя, а также координации в сфере безопасности. «Сейчас мы видим, что действия Североатлантического альянса, подогревающего конфликт на Украине, прямо противоречат вышеназванным целям», — заявил Долгов.

По его мнению, сейчас одной из немногих коммуникаций с НАТО могла бы стать так называемая горячая линия для предотвращения инцидентов военного характера на суше, в небе и на море. «Впрочем, такие решения — прерогатива военно-политического руководства России и альянса», — добавил он.

Дипломат также обратил внимание, что заявление об упразднении Совета сделала Польша, а не Североатлантический альянс. Он считает, что это связано с тем, что Варшава хочет выглядеть в глазах Запада большим «атлантистом и русофобом». Он посоветовал украинской стороне не радоваться заявлениям министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, так как страна, вероятно, в будущем будет участвовать в разделе Украины.

Ранее Сикорский сообщил, что Совет Россия — НАТО будет упразднен. «Из формальных решений прошу отметить заявление генерального секретаря о том, что Совета Россия — НАТО больше не существует», — сказал он после совещания глав внешнеполитических ведомств альянса. В конце ноября премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил странам НАТО, что изначально альянс создавался против России.

