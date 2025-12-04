Врач подсказала неожиданный способ уменьшить тягу к алкоголю во время праздников

Врач Кей посоветовала при алкогольной зависимости записывать количество выпитого

Врач общей практики Филиппа Кей подсказала неожиданный способ уменьшить тягу к алкоголю. Ее совет опубликовало издание Daily Mail.

За помощью к Кей обратилась читательница, обеспокоенная своим пристрастием к спиртному. По словам женщины, она регулярно выпивает минимум бутылку вина в день и очень тревожится, что на новогодних каникулах окончательно потеряет контроль над собой.

В ответ на письмо Кей подтвердила, что у читательницы вряд ли получится в период праздников бросить пить. Но врач считает, что делать этого сразу и не нужно. Она пояснила, что при алкогольной зависимости полный отказ зачастую может вызвать симптомы отмены с галлюцинациями и очень высоким давлением. «Цель должна быть не в том, чтобы сразу и полностью исключить алкоголь, нужно просто сократить его потребление», — считает Кей. По ее словам, помочь в этом могут специальные приложения, куда нужно записывать количество выпитого спиртного.

Специалистка посоветовала женщине поначалу стремиться к тому, чтобы выпивать не чаще трех раз в неделю. Также она рекомендовала разбавлять спиртное водой или другими безалкогольными жидкостями, чтобы постепенно снижать количество выпитого.

Как отметила врач, многим помогает снизить тягу то, что они откладывают время первого за вечер бокала на час, на два, а затем на три. Кроме того, по словам Кей, если возникают подозрения о проблемах с алкоголем, очень важно перестать держать дома спиртное.

