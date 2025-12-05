На Западе похвалили Путина на фоне визита в Индию

Мема: Президент Путин и премьер Моди являются представителями реального мира

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди являются представителями реального мира. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

«Представители реального мира встречаются, чтобы обсудить рост и развитие. Мы, европейцы, встречаемся, чтобы решить, сколько оружия мы должны предоставить [украинскому лидеру Владимиру] Зеленскому», — говорится в публикации.

Политик добавил, что Россию нельзя назвать изолированной страной.

4 декабря президент России прилетел в Индию с официальным визитом, который продлится два дня. Моди лично встретил российского лидера, что, по словам высокопоставленного индийского источника, является «редким дипломатическим жестом».