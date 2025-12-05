Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:44, 5 декабря 2025Экономика

Новак оценил ситуацию с ценами в России

Новак: Российская экономика находится на этапе снижения инфляции
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В настоящее время экономика России находится на этапе снижения инфляции, период пикового роста потребительских цен остался позади. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

За последние несколько лет, отметил заместитель главы правительства, российская экономика смогла продемонстрировать устойчивость и высокий уровень адаптации к масштабным западным санкциям, введенным после начала боевых действий на Украине. «Сегодня наша экономика находится в стадии формирования сбалансированного устойчивого роста, снижения инфляции», — констатировал Новак.

Материалы по теме:
Россиян призвали готовиться к скачку инфляции. Рост цен начнется уже в начале следующего года
Россиян призвали готовиться к скачку инфляции. Рост цен начнется уже в начале следующего года
2 декабря 2025
Центробанк в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку. Как это повлияет на российскую экономику?
Центробанк в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку. Как это повлияет на российскую экономику?
24 октября 2025

По состоянию на 1 декабря, отмечали в Росстате, годовая инфляция в России замедлилась до 6,61 процента. Несмотря на ощутимое снижение, темпы роста потребительских цен в стране все еще остаются более чем в полтора раза выше целевого показателя, установленного руководством Центробанка (ЦБ) на уровне 4 процентов.

Говорить о стабилизации ценовой ситуации в России пока преждевременно. Декабрь, поясняют аналитики, традиционно считается месяцем разгона цен. В первом же квартале 2026 года, ожидает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, граждане могут столкнуться с пиковым скачком инфляции. Подобные риски, предупредил старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин, с большой долей вероятности помешают регулятору перейти к более резкому смягчению денежно-кредитной политики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «США восстановят превосходство». Белый дом опубликовал новую стратегию безопасности. Что в ней сказано о борьбе с Россией?

    Россиян предупредили о наказании за покупку живой елки

    Россияне полюбили сонный туризм

    Гвинет Пэлтроу указала на недостаток во внешности Тимоти Шаламе и оконфузилась

    Раскрыты подробности об организаторе схемы обмана певицы Долиной

    В Финляндии объяснили отказ предоставить Киеву гарантии безопасности

    В Совфеде назвали три причины нецелесообразности участия Европы в переговорах по Украине

    Российские «уничтожители» ракет HIMARS оценили

    Москвичам рассказали об опасностях новогодней елки для кошек

    Правительство европейской страны разошлось во мнениях по вопросу Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok