Новак оценил ситуацию с ценами в России

Новак: Российская экономика находится на этапе снижения инфляции

В настоящее время экономика России находится на этапе снижения инфляции, период пикового роста потребительских цен остался позади. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

За последние несколько лет, отметил заместитель главы правительства, российская экономика смогла продемонстрировать устойчивость и высокий уровень адаптации к масштабным западным санкциям, введенным после начала боевых действий на Украине. «Сегодня наша экономика находится в стадии формирования сбалансированного устойчивого роста, снижения инфляции», — констатировал Новак.

По состоянию на 1 декабря, отмечали в Росстате, годовая инфляция в России замедлилась до 6,61 процента. Несмотря на ощутимое снижение, темпы роста потребительских цен в стране все еще остаются более чем в полтора раза выше целевого показателя, установленного руководством Центробанка (ЦБ) на уровне 4 процентов.

Говорить о стабилизации ценовой ситуации в России пока преждевременно. Декабрь, поясняют аналитики, традиционно считается месяцем разгона цен. В первом же квартале 2026 года, ожидает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, граждане могут столкнуться с пиковым скачком инфляции. Подобные риски, предупредил старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин, с большой долей вероятности помешают регулятору перейти к более резкому смягчению денежно-кредитной политики.