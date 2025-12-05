Одного из первых в России осужденных за фейки об армии экс-полицейского снова приговорили

В Москве суд снова приговорил к семи годам лишения свободы бывшего техника запасного пункта управления столичного главка МВД Сергея Клокова (Веделя) (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за фейки о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом пишет РИА Новости.

Причиной возбуждения дела в отношении экс-полицейского стали беседы с друзьями и коллегами, во время которых он негативно высказывался о Российской армии. Клоков стал одним из первых, кому вынесли приговор по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации») УК РФ.

В апреле 2023 года Перовский суд Москвы приговорил экс-техника МВД к семи годам лишения свободы. Его лишили звания капитана полиции и запретили четыре года занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах. 23 июля 2024 года Мосгорсуд отменил приговор, но экс-силовик остался под стражей.