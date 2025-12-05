Реклама

Из жизни
18:01, 5 декабря 2025

Отцу Меган Маркл ампутировали ногу

Отцу Меган Маркл ампутировали левую ногу ниже колена из-за тромба
Никита Савин
Никита Савин
СюжетЗемлетрясение на Филиппинах

Фото: Gb News / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Томасу Марклу, отцу Меган Маркл, ампутировали ногу из-за тромбоза. Об этом сообщает Daily Mirror.

81-летний Маркл попал в больницу 2 декабря на Филиппинах, где проживает с января вместе с сыном. Ему провели трехчасовую операцию по удалению тромба и ампутацию левой ноги ниже колена. «Мой отец вел себя очень храбро. Его нога сначала посинела, а потом почернела. Все произошло очень быстро. Я отвез его в местную больницу, там сделали сканирование и УЗИ и сказали, что ногу необходимо ампутировать», — рассказал Томас Маркл-младший.

Маркл-младший добавил, что ампутация была нужна, чтобы спасти жизнь пациента. В данный момент его состояние стабильное, однако врачи заявили, что ближайшие дни будут решающими, так как есть риск развития инфекции. Сводный брат Меган Маркл также выразил надежду, что она «проявит немного сострадания» к борющемуся за жизнь отцу.

Меган Маркл разорвала отношения отцом в 2018 году незадолго до свадьбы с принцем Гарри. Перед этим Томас Маркл попался на платных постановочных фотосессиях для британских таблоидов. На снимках он читал новости о предстоящей свадьбе дочери в интернет-кафе и посещал портного для примерки праздничного костюма. Меган Маркл обвинила его в попытке нажиться на ней. В итоге Томаса Маркла не пригласили на свадьбу. Супруга принца Гарри игнорирует призывы родителя и сводного брата к примирению. Отношения не восстановились даже после того, как Томас Маркл перенес инсульт в 2022 году.

В конце сентября Томас Маркл попал в ловушку после мощного землетрясения на Филиппинах. Из-за стихийного бедствия он оказался заблокирован на 19-м этаже высотного здания.

