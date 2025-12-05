Путин назвал общую с Индией цель

Путин: Россия с Индией преследуют цель построить справедливый многополярный мир

Россия преследует общую с Индией цель строительства прочного и справедливого многополярного мира, заявил российский лидер Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«Россия и Индия проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику», — подчеркнул он, подводя итоги российско-индийских переговоров в Нью-Дели.

По словам главы, Россия и ее единомышленники из БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «и из числа других государств мирового большинства» продвигают «процессы формирования более справедливого и демократического многополярного мироустройства».

Ранее Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди завершили переговоры в Хайдарабадском дворце в индийской столице.

Перед их встречей состоялась приветственная церемония, где индийский оркестр исполнил гимн Российской Федерации