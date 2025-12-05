Индийская журналистка Кашьяп назвала Путина одним из самых загадочных лидеров

Президент России Владимир Путин является одним из самых загадочных лидеров. Об этом на своей странице в соцсети X написала индийская журналистка Анджана Ом Кашьяп, взявшая у главы РФ интервью.

«Глубокое погружение в мышление одного из самых ярких и загадочных лидеров мира», — написала она после интервью.

Ранее Путин пошутил над журналистами India Today, которые брали у него интервью. После того как разговор был записан, российский лидер отдельно побеседовал с телеведущими каналов и руководством медиахолдинга. Корреспондент подытожила, что они три дня «следили» за главой государства и видели, как он погружен в рабочий процесс.

До этого Путин в эфире India Today рассмеялся после вопроса журналистки про Крым. Интервьюер спросила главу государства, стал ли порт, находящийся в Севастополе, причиной для решения «аннексировать Крым». Путин в ответ рассмеялся и объяснил, что порт не было нужды захватывать, так как он оставался российским на основании соглашения с Украиной.