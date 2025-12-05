Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:27, 5 декабря 2025Мир

Пышный прием Путина в Индии назвали ударом по Вашингтону

Политолог Ткаченко: Индия через визит Путина показала США, что у нее есть план Б
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Konstantin Zavrazhin / Pool via Reuters

Демонстративно теплый прием президента России Владимира Путина в Нью-Дели стал для Вашингтона недвусмысленным сигналом того, что Индия больше не намерена подстраиваться под американский нажим. Об этом заявил политолог, профессор СПбГУ и эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко в интервью газете «Взгляд».

«Индия рассматривает Россию как очень близкого партнера. Подчеркнуто уважительный прием российской делегации во главе с Владимиром Путиным в Нью-Дели призван послать сразу несколько сигналов», — объяснил он.

По его словам, первым адресатом этого сигнала является индийское общество. Страна с населением почти полтора миллиарда человек должна понимать, что внешняя политика властей ведется в интересах граждан. Поэтому Нью-Дели последовательно показывает, почему вкладывается в выстраивание стратегических связей с Москвой.

Вторим адресатом стали США. Ткаченко заметил, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом давление на Индию резко усилилось. Вашингтон ввел пошлины против индийских товаров и попытался привязать Дели к собственным внешнеполитическим интересам, исходя из логики, что угроза со стороны Китая автоматически толкает Индию в объятия Америки.

Однако Индия жестко отреагировала на требование США прекратить закупки российской нефти, а угрозы вторичных санкций лишь усугубили конфликт. «Индия — суверенная страна. Для местной политической культуры и самоуважения совершенно неприемлемы попытки оказать давление на республику», — подчеркнул эксперт. Из-за этого индийско-американские отношения, по его словам, вошли в фазу острого противостояния.

Материалы по теме:
«Китай ни с кем не создает союзы» Зачем Си Цзиньпин приезжал в Москву и как Китай поможет в решении кризиса на Украине?
«Китай ни с кем не создает союзы»Зачем Си Цзиньпин приезжал в Москву и как Китай поможет в решении кризиса на Украине?
22 марта 2023
По-братски. Китай и Индия поддержали Россию в украинском кризисе. Что они рассчитывают получить взамен?
По-братски.Китай и Индия поддержали Россию в украинском кризисе. Что они рассчитывают получить взамен?
21 марта 2022

Ткаченко выразил мнение, что ответный жест Нью-Дели в виде максимально торжественного приема Путина стал для США напоминанием о том, что у Индии есть план «Б».

«Пышный прием Путина — это сигнал Вашингтону: у Индии, что называется, есть "план Б"», — сказал политолог, добавив, именно Россия сегодня способна эффективнее снижать напряженность между Дели и Пекином.

В итоге Вашингтон, как прогнозирует Ткаченко, будет вынужден скорректировать свою политику. «В Госдепе не могут не признать масштабы партнерства Москвы и Дели. И тем более Штатам не по силам что-то изменить в этом растущем сближении и сотрудничестве», — заключил аналитик.

4 декабря президент России прилетел в Индию с двухдневным государственным визитом. Премьер Индии Нарендра Моди лично встретил Владимира Путина по приезде в страну. Высокопоставленный индийский источник назвал встречу политиков у трапа самолета «редким дипломатическим жестом».

Премьер-министр Индии подчеркнул, что рад приветствовать российского лидера в Нью-Дели, назвал его своим другом, а также принял Путина у себя в резиденции. Неформальная беседа двух лидеров прошла в формате тет-а-тет в дома Моди за ужином.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «США восстановят превосходство». Белый дом опубликовал новую стратегию безопасности. Что в ней сказано о борьбе с Россией?

    Россияне полюбили сонный туризм

    Гвинет Пэлтроу указала на недостаток во внешности Тимоти Шаламе и оконфузилась

    Раскрыты подробности об организаторе схемы обмана певицы Долиной

    В Финляндии объяснили отказ предоставить Киеву гарантии безопасности

    В Совфеде назвали три причины нецелесообразности участия Европы в переговорах по Украине

    Российские «уничтожители» ракет HIMARS оценили

    Москвичам рассказали об опасностях новогодней елки для кошек

    Правительство европейской страны разошлось во мнениях по вопросу Украины

    Стало известно следующее место работы Александра Кержакова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok