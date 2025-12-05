Пышный прием Путина в Индии назвали ударом по Вашингтону

Политолог Ткаченко: Индия через визит Путина показала США, что у нее есть план Б

Демонстративно теплый прием президента России Владимира Путина в Нью-Дели стал для Вашингтона недвусмысленным сигналом того, что Индия больше не намерена подстраиваться под американский нажим. Об этом заявил политолог, профессор СПбГУ и эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко в интервью газете «Взгляд».

«Индия рассматривает Россию как очень близкого партнера. Подчеркнуто уважительный прием российской делегации во главе с Владимиром Путиным в Нью-Дели призван послать сразу несколько сигналов», — объяснил он.

По его словам, первым адресатом этого сигнала является индийское общество. Страна с населением почти полтора миллиарда человек должна понимать, что внешняя политика властей ведется в интересах граждан. Поэтому Нью-Дели последовательно показывает, почему вкладывается в выстраивание стратегических связей с Москвой.

Вторим адресатом стали США. Ткаченко заметил, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом давление на Индию резко усилилось. Вашингтон ввел пошлины против индийских товаров и попытался привязать Дели к собственным внешнеполитическим интересам, исходя из логики, что угроза со стороны Китая автоматически толкает Индию в объятия Америки.

Однако Индия жестко отреагировала на требование США прекратить закупки российской нефти, а угрозы вторичных санкций лишь усугубили конфликт. «Индия — суверенная страна. Для местной политической культуры и самоуважения совершенно неприемлемы попытки оказать давление на республику», — подчеркнул эксперт. Из-за этого индийско-американские отношения, по его словам, вошли в фазу острого противостояния.

Ткаченко выразил мнение, что ответный жест Нью-Дели в виде максимально торжественного приема Путина стал для США напоминанием о том, что у Индии есть план «Б».

«Пышный прием Путина — это сигнал Вашингтону: у Индии, что называется, есть "план Б"», — сказал политолог, добавив, именно Россия сегодня способна эффективнее снижать напряженность между Дели и Пекином.

В итоге Вашингтон, как прогнозирует Ткаченко, будет вынужден скорректировать свою политику. «В Госдепе не могут не признать масштабы партнерства Москвы и Дели. И тем более Штатам не по силам что-то изменить в этом растущем сближении и сотрудничестве», — заключил аналитик.

4 декабря президент России прилетел в Индию с двухдневным государственным визитом. Премьер Индии Нарендра Моди лично встретил Владимира Путина по приезде в страну. Высокопоставленный индийский источник назвал встречу политиков у трапа самолета «редким дипломатическим жестом».

Премьер-министр Индии подчеркнул, что рад приветствовать российского лидера в Нью-Дели, назвал его своим другом, а также принял Путина у себя в резиденции. Неформальная беседа двух лидеров прошла в формате тет-а-тет в дома Моди за ужином.