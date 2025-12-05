Самая красивая женщина в мире показала фото в крошечном бюстгальтере

Супермодель Белла Хадид показала фото в откровенном бюстгальтере

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид показала фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летнюю манекенщицу, которую ранее признавали самой красивой женщиной в мире, запечатлели во время подготовки к модной съемке. Так, Хадид предстала перед камерой в шелковом крошечном бюстгальтере белого цвета. На размещенном кадре видно, что нижнее белье, украшенное кружевами, частично оголяет грудь знаменитости.

Фото: @ashlingmassoumi

Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях под постом. «Такие красивые фото», «Великолепно», «Ангел, спустившийся с небес», «Женщина мечты», «Королева», — высказывались они.

В ноябре Белла Хадид также снялась в откровенном виде для собственного бренда Orebella.