18:20, 5 декабря 2025Спорт

Шведская лыжница передумала бойкотировать Олимпиаду из-за россиян

Шведская лыжница Линн Сван передумала бойкотировать Олимпиаду из-за россиян
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Reuters

Шведская лыжница Линн Сван передумала бойкотировать Олимпиаду из-за допуска российских спортсменов. Об этом она рассказала изданию NRK.

«Моя цель — соревноваться. Надеюсь, мы не дойдем до ситуации, когда мне придется об этом [о бойкоте] думать. Теперь решение принято Спортивным арбитражным судом (CAS), и я сделаю все возможное, чтобы поехать на Олимпиаду», — заявила Сван.

2 декабря CAS признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) запретить российским спортсменам участвовать в соревнованиях. Теперь FIS обязана допустить российских лыжников к стартам. Таким образом, у них будет шанс принять участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

В октябре Сван пригрозила бойкотом Олимпийских игр в Италии в случае допуска на них россиян. Шведка призналась, что у нее нет желания выступать вместе с ними. «Не знаю, как я буду себя чувствовать, если окажусь на старте Олимпиады, а они будут рядом», — сказала Сван.

