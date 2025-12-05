Дуса: Швеция прекратит финансирование стран Африки на $212,5 млн ради Украины

Швеция прекратит финансовую помощь африканским странам ради Украины. Об этом заявил министр внешней торговли страны Беньямин Дуса, его слова приводит РИА Новости.

По словам главы ведомства, финансирования лишатся Зимбабве, Танзания, Мозамбик, Либерия и Боливия. Сэкономленные деньги будут направлены на поддержку Киева.

Объем помощи, который должен был быть предоставлен пяти странам, оценивается в 700 миллионов крон (74,39 миллиона долларов) в 2026 году и 900 миллионов крон (95,64 миллиона долларов) в 2027-м. Государства не будут получать средства от Швеции после 31 августа 2026 года. В результате перераспределения объем невоенной поддержки Украины вырастет до двух миллиардов крон (212,55 миллиона долларов).

Также Швеция в связи с поэтапным прекращением программ развития с этими странами закрывает посольства в Боливии, Либерии и Зимбабве.

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергор заявила, что скандинавские страны не могут продолжать нести несправедливо большую долю ответственности за предоставление помощи Украине. По ее словам, страны Северной Европы с населением менее 30 миллионов человек обеспечивают треть военной поддержки, которую страны НАТО с населением почти 1 миллиард человек предоставляют в этом году.