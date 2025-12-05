Реклама

18:46, 5 декабря 2025

Способность ЕС финансировать Украину без российских активов оценили

Политолог Топорнин: ЕС сможет финансировать Украину без российских активов
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Евросоюз сможет спонсировать Украину без российских активов, но тогда ему придется искать для этого средства без участия США, сказал политолог Николай Топорнин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что США призвали несколько стран Европейского союза (ЕС) заблокировать план по использованию замороженных российских активов. Представители США заявили странам ЕС, что данные активы необходимы для содействия заключению мирного соглашения между Россией и Украиной и не должны использоваться для продолжения конфликта.

Политолог отметил, что ЕС — это очень богатое сообщество, у которого имеются триллионы евро, однако к 2027 году ему, вероятно, придется спонсировать Украину без помощи США. Он уточнил, что Европе нужно будет полностью брать на себя основное финансирование, а это как минимум 70-80 миллиардов евро в год, не считая вооружений.

«Считать деньги у них принято, потому что это средства налогоплательщиков, поэтому они подбираются к российским деньгам. Есть у них еще один вариант — за счет своих резервных фондов. Они могут предоставить Украине заем до 90 миллиардов евро, их на год точно хватит. Но тогда пустеют резервы, на которые государства-члены, особенно небогатые, рассчитывали. Соответственно, Еврокомиссия предложила эти два варианта», — объяснил Топорнин.

Эксперт добавил, что в ЕС не отказываются от поддержки, но хотят снизить финансовую нагрузку. Российские активы остаются для них «лакомым кусочком», однако для их изъятия нужна юридическая база, заключил Топорнин.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение об изъятии замороженных активов России для помощи Украине может быть принято без согласия Бельгии, которая выступает против этого.

