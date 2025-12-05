Стала известна предполагаемая дата свадьбы Тейлор Свифт

Page Six: Свадьба певицы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси пройдет 13 июня 2026 года

Стала известна предполагаемая дата свадьбы американской певицы Тейлор Свифт и игрока в американский футбол Трэвиса Келси. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на многочисленные источники.

По словам инсайдеров, торжество пройдет 13 июня 2026 года. Пара планирует провести церемонию в отеле Ocean House в викторианском стиле, расположенном в штате Род-Айленд, США.

При этом отмечается, что число 13 имеет символическое значение для исполнительницы и является ее любимым.

