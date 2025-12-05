Сычев предсказал исход матча РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром»

Сычев: «Краснодар» не проиграет ЦСКА, а в матче будет забито больше двух голов

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев предсказал исход матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и «Краснодаром». Об этом сообщает Odds.ru.

По мнению экс-игрока, болельщиков ждет атакующий футбол с интенсивными спринтами и прессингом. «ЦСКА будет опасен на стандартах. Прогнозирую, что "Краснодар" не проиграет и тотал больше 2,5», — заявил Сычев.

Бывший футболист также подчеркнул важность предстоящего матча для обоих клубов. «Осечка одного из них может сильно перекроить турнирную таблицу — "Зенит" и "Локомотив" дышат в спину», — заявил Сычев.

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» пройдет в воскресенье, 7 декабря, на поле «горожан». Букмекеры считают фаворитом хозяев, на их победу можно поставить с коэффициентом 1,97. Успех армейцев оценивается коэффициентом 3,70, а на ничью можно поставить с коэффициентом 3,65.