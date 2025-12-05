Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
16:28, 5 декабря 2025Спорт

Сычев предсказал исход матча РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром»

Сычев: «Краснодар» не проиграет ЦСКА, а в матче будет забито больше двух голов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев предсказал исход матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и «Краснодаром». Об этом сообщает Odds.ru.

По мнению экс-игрока, болельщиков ждет атакующий футбол с интенсивными спринтами и прессингом. «ЦСКА будет опасен на стандартах. Прогнозирую, что "Краснодар" не проиграет и тотал больше 2,5», — заявил Сычев.

Бывший футболист также подчеркнул важность предстоящего матча для обоих клубов. «Осечка одного из них может сильно перекроить турнирную таблицу — "Зенит" и "Локомотив" дышат в спину», — заявил Сычев.

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» пройдет в воскресенье, 7 декабря, на поле «горожан». Букмекеры считают фаворитом хозяев, на их победу можно поставить с коэффициентом 1,97. Успех армейцев оценивается коэффициентом 3,70, а на ничью можно поставить с коэффициентом 3,65.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сырский раскрыл стратегию ВСУ против российских войск

    В Европе заявили о тревожном развитии событий на Украине

    Польша получила боевых «Барсуков»

    Россиянам раскрыли признаки раритетной новогодней игрушки

    На Украине прокурор продавала откровенные фото и видео

    Президент Индии угостила Путина ужином из сморчков

    Стюардесса обвинила авиакомпанию в дискриминации из-за ее инвалидности

    Российского политика вместо обязательных работ отправили в СИЗО

    Россиянку не пустили в метро по биометрии из-за одной детали во внешности

    Онколог предупредил о риске рецидива рака груди

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok