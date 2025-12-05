Реклама

00:04, 5 декабря 2025

Трамп пошутил над названием Кеннеди-центра

Трамп в шутку изменил название главного театра Вашингтона
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский президент Дональд Трамп в шутку добавил свое имя в название главной театрально-концертной площадки Вашингтона. Речь идет о Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, сообщает РИА Новости.

«У нас будет большое событие в пятницу. В Трамп-Кеннеди-центре. Ой, извините, в Кеннеди-центре», — сказал лидер США во время своей речи на церемонии подписания мирного соглашения между Руандой и ДР Конго.

Как уточняется, Кеннеди-центр глава Белого дома переименовал по случаю жеребьевки матчей чемпионата мира по футболу, которая состоится там в пятницу. Затем Трамп извинился перед публикой, в шутливой форме сказав, что совершил «ужасную ошибку».

Накануне был переименован Институт мира США, созданный в 1984 году. К названию структуры добавили имя президента Америки. Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли отметила, что этот шаг стал «мощным напоминанием о том, что может сделать сильное лидерство для обеспечения глобальной стабильности».

Не так давно Дональд Трамп порассуждал о получении Нобелевской премии мира. По словам американского лидера, ему удалось остановить восемь войн за восемь месяцев. Он понадеялся на то, что удостоится премии в следующем году.

