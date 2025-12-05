У сына «фактического лидера» Грузии нашли гражданство России

У сына основателя «Грузинской мечты» Иванишвили обнаружилось гражданство России

У сына основателя правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили — Беры — нашли гражданство России. К такому выводу пришли авторы журналистского расследования, изучившие данные грузинского публичного реестра, передает Mtavari.

По информации журналистов, Бера Иванишвили в настоящее время числится владельцем двух компаний, где указан как гражданин Грузии и России. Официально о получении им гражданства не сообщается. Сейчас он проживает в Южной Корее, где занимается рэпом.

Бидзину Иванишвили в грузинских СМИ часто называют «фактическим» лидером Грузии. Сам он никаких государственных должностей в политической системе страны не занимает.

В марте экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что против него было возбуждено дело о хищении денег «по приказу Иванишвили». «В деле есть квитанции за ужин и другие расходы, связанные с приемом Дональда Трампа в Тбилиси и Батуми в 2012 году», — уточнил он.