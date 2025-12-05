Реклама

Наука и техника
13:02, 5 декабря 2025Наука и техника

УВЗ прокомментировал слова Путина о Т-90

Иван Потапов
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Т-90М востребован как в России, так и за рубежом. Таким образом на «Уралвагонзаводе» (УВЗ) прокомментировали слова российского лидера Владимира Путина о Т-90.

«Т-90М остается флагманом российского танкостроения и востребован как в Российской армии, так и у зарубежных партнеров», — отметили в компании.

Там добавили, что каждый новый танк, сошедший с конвейера УВЗ, представляет собой вклад в обеспечение суверенитета и безопасности России.

Ранее Путин в интервью телеканалу India Today назвал Т-90 одними из лучших в мире.

В октябре Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на украинский ресурс Frontelligence Insight заметил, что Россия планирует удвоить производство танков Т-90 различных модификаций.

В том же месяце западное издание Military Watch Magazine сообщило, что модернизированный Т-90М «Прорыв» получил ряд решений, которые повысили его защищенность и боевую эффективность, сохранив присущую танкам прошлых поколений ремонтопригодность.

