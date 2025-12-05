В НАТО обратили внимание на «заметный прогресс» России в одной сфере

В НАТО обратили внимание на «заметный прогресс» России в сфере разработки и применения морских дронов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор Военного колледжа НАТО.

Отмечается, что 28 августа РФ впервые применила безэкипажные катера для атаки, в результате которой был потоплен украинский военный корабль «Симферополь». В документе указано, что Россия использует «меняющиеся глобальные обстоятельства» в качестве сигнала к более широкому внедрению морских дронов.

Аналитики НАТО обратили внимание на то, что РФ может использовать данный вид оружия для изоляции прибрежной инфраструктуры Украины. В будущем целями для российских безэкипажных катеров могут стать переданные Киеву британские, французские, американские и шведские корабли.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянсу «нужна Россия для танго». Он также подчеркнул, что любые договоренности потребуют участия обеих сторон.