06:36, 5 декабря 2025Наука и техника

В НАТО обратили внимание на «заметный прогресс» России в одной сфере

В НАТО заявили о заметном прогрессе России в применении морских дронов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jens Buttner / dpa / Global Look Press

В НАТО обратили внимание на «заметный прогресс» России в сфере разработки и применения морских дронов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор Военного колледжа НАТО.

Отмечается, что 28 августа РФ впервые применила безэкипажные катера для атаки, в результате которой был потоплен украинский военный корабль «Симферополь». В документе указано, что Россия использует «меняющиеся глобальные обстоятельства» в качестве сигнала к более широкому внедрению морских дронов.

Аналитики НАТО обратили внимание на то, что РФ может использовать данный вид оружия для изоляции прибрежной инфраструктуры Украины. В будущем целями для российских безэкипажных катеров могут стать переданные Киеву британские, французские, американские и шведские корабли.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянсу «нужна Россия для танго». Он также подчеркнул, что любые договоренности потребуют участия обеих сторон.

