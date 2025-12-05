В России отреагировали на слова Вэнса о хороших новостях по Украине

Депутат Чепа: Переговоры в Москве основывались на договоренностях в Анкоридже

Вице-президент США Джей Ди Вэнс высказал свое мнение о переговорном процессе, очевидно, после обсуждения результатов переговоров в Москве, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Вице-президент Ди Вэнс предрек «хорошие новости» по Украине в ближайшее время. Он подчеркнул, что конфликт между Россией и Украиной был источником «постоянного разочарования» для всего Белого дома.

«Переговоры в Москве были построены на основе договоренностей в Анкоридже. Естественно, на каждый этап переговоров накладываются отпечатки каких-то промежуточных встреч, которые осуществляют и украинские, и европейские делегации. Последние пытаются оказывать всяческое давление и на американскую, и на украинскую стороны, это само собой. Но в любом случае мы последовательно, шаг за шагом, приближаемся к переговорному документу», — прокомментировал депутат.

Чепа добавил, что своим заявлением Вэнс дал оценку сложному переговорному процессу, который идет на протяжении нескольких месяцев. Вместе с тем, добавил он, сроки, когда появятся положительные результаты, пока предугадать нельзя.

Ранее Трамп заявил, что Украине следовало пойти на мирное соглашение еще в феврале 2025 года. «Я сказал [президенту Украины Владимиру Зеленскому], что у вас нет карт. Вот тогда и нужно было договариваться», — сказал он.