Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:10, 5 декабря 2025Экономика

В России взлетели продажи одного вида машин

«Автостат»: Продажи новых автобусов в России выросли на 39 % в ноябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Desintegrator / Shutterstock / Fotodom

По итогам ноября 2025 года суммарные объемы продаж новых автобусов в России выросли на 18 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. О резком увеличении реализации этого вида машин в стране сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

За последний месяц осени в России продали в общей сложности 1974 новых автобусов. Достигнутый результат оказался на 39 процентов выше в сравнении с октябрьским показателем, уточнили аналитики.

Лидером среди представленных брендов в этом сегменте остался российский концерн ПАЗ (Павловский автобусный завод). В ноябре автобусы этой марки разошлись тиражом в 1106 экземпляров. На второй строчке с заметным отставанием от лидера расположился еще один отечественный бренд — ЛиАЗ (Ликинский автобусный завод) с результатом в 211 единиц. Топ-3 замкнул Volgabus (137 штук), резюмировали эксперты.

Материалы по теме:
Российские автозаводы массово стали меньше работать. Почему это происходит и при чем тут Китай?
Российские автозаводы массово стали меньше работать.Почему это происходит и при чем тут Китай?
2 августа 2025
С 1 декабря иномарки в России резко подорожали. Как из-за повышения утильсбора их цена растет на миллионы рублей?
С 1 декабря иномарки в России резко подорожали. Как из-за повышения утильсбора их цена растет на миллионы рублей?
1 декабря 2025

Несмотря на ноябрьский прирост, выправить негативную тенденцию, затронувшую автобусный сегмент в 2025 году, вряд ли удастся до конца декабря, сходятся во мнении эксперты. По итогам первых десяти месяцев, отмечали в Минпромторге, реализация этого вида машин в стране просела на 42 процента, до 9,6 тысячи единиц.

Обрушение продаж затронуло все ключевые сегменты российского авторынка. К числу главных причин подобной динамики аналитики относили жесткую денежно-кредитную политику Центробанка, общее удорожание транспортных средств, регулярное повышение утильсбора. На этом фоне эксперты прогнозируют дальнейшее старение отечественного автопарка. Ситуацию со старыми машинами в России глава Минпромторга Антон Алиханов назвал очень плохой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «США восстановят превосходство». Белый дом опубликовал новую стратегию безопасности. Что в ней сказано о борьбе с Россией?

    В США российского «Терминатора» раскритиковали тремя словами

    В Раде объяснили повышение выплат желанием ездить не на «Запорожце»

    В России предрекли увеличение турпотока в Индию на треть

    ГАИ ответила на информацию об ужесточении требований к регистрации автомобилей

    Описаны секреты четырех могущественных кланов

    Россиян предупредили о наказании за покупку живой елки

    Россияне полюбили сонный туризм

    Гвинет Пэлтроу указала на недостаток во внешности Тимоти Шаламе и оконфузилась

    Раскрыты подробности об организаторе схемы обмана певицы Долиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok