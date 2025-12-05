В России взлетели продажи одного вида машин

«Автостат»: Продажи новых автобусов в России выросли на 39 % в ноябре

По итогам ноября 2025 года суммарные объемы продаж новых автобусов в России выросли на 18 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. О резком увеличении реализации этого вида машин в стране сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

За последний месяц осени в России продали в общей сложности 1974 новых автобусов. Достигнутый результат оказался на 39 процентов выше в сравнении с октябрьским показателем, уточнили аналитики.

Лидером среди представленных брендов в этом сегменте остался российский концерн ПАЗ (Павловский автобусный завод). В ноябре автобусы этой марки разошлись тиражом в 1106 экземпляров. На второй строчке с заметным отставанием от лидера расположился еще один отечественный бренд — ЛиАЗ (Ликинский автобусный завод) с результатом в 211 единиц. Топ-3 замкнул Volgabus (137 штук), резюмировали эксперты.

Несмотря на ноябрьский прирост, выправить негативную тенденцию, затронувшую автобусный сегмент в 2025 году, вряд ли удастся до конца декабря, сходятся во мнении эксперты. По итогам первых десяти месяцев, отмечали в Минпромторге, реализация этого вида машин в стране просела на 42 процента, до 9,6 тысячи единиц.

Обрушение продаж затронуло все ключевые сегменты российского авторынка. К числу главных причин подобной динамики аналитики относили жесткую денежно-кредитную политику Центробанка, общее удорожание транспортных средств, регулярное повышение утильсбора. На этом фоне эксперты прогнозируют дальнейшее старение отечественного автопарка. Ситуацию со старыми машинами в России глава Минпромторга Антон Алиханов назвал очень плохой.