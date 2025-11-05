Продажи новых автомобилей в России замедлили падение

Продажи новых автомобилей в России за январь-октябрь сократились на 22 процента

По итогам первых десяти месяцев года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV), грузовиков и автобусов в России упали на 22 процента, до 1,197 миллиона единиц. Об этом со ссылкой на информацию Минпромторга сообщает ТАСС.

Отдельно в октябре снижение составило всего 8 процентов по сравнению с тем же периодом годом ранее, но по сравнению с сентябрем наблюдается рост на 34 процента. Таким образом, можно говорить о том, что на рынке фиксируется замедление падения.

Продажи новых отечественных автомобилей за январь-октябрь упали на три процента, до 657,7 тысячи единиц, так как большую часть обвала обеспечили иностранные модели. Отдельно рынок легковых автомобилей опустился на 20 процентов, до 1,055 миллион машин, рынок LCV — на 23 процента, до 86,7 тысячи, грузовиков — на 56 процентов, до 46,4 тысячи, а автобусом — на 42 процента, до 9,6 тысячи.

В октябре продажи легковых автомобилей потеряли два процента по сравнению с прошлым годом, что объясняется активизацией покупателей перед очередным повышением утилизационного сбора, который сделает существенно дороже многие импортные модели. Отдельно с начала года рынок электромобилей в России упал на 38 процентов.

Доля российской техники на рынке растет. По итогам первых десяти месяцев года она увеличилась на 11 процентных пунктов, до 55 процентов.

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров объяснил, что власти вводят утильсбор не для закрытия рынка, для поддержки отечественных производителей и большей локализации производства. По его мнению, повышение доли российских автомобилей в продажах можно считать одним из успехов такой политики.

До этого президент крупнейшего российского производителя легковых автомобилей «АвтоВАЗ» Максим Соколов сообщил, что предприятие сохранит режим четырехдневки до конца года из-за переполнения складов.