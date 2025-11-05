Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:13, 5 ноября 2025Экономика

Продажи новых автомобилей в России замедлили падение

Продажи новых автомобилей в России за январь-октябрь сократились на 22 процента
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

По итогам первых десяти месяцев года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV), грузовиков и автобусов в России упали на 22 процента, до 1,197 миллиона единиц. Об этом со ссылкой на информацию Минпромторга сообщает ТАСС.

Отдельно в октябре снижение составило всего 8 процентов по сравнению с тем же периодом годом ранее, но по сравнению с сентябрем наблюдается рост на 34 процента. Таким образом, можно говорить о том, что на рынке фиксируется замедление падения.

Продажи новых отечественных автомобилей за январь-октябрь упали на три процента, до 657,7 тысячи единиц, так как большую часть обвала обеспечили иностранные модели. Отдельно рынок легковых автомобилей опустился на 20 процентов, до 1,055 миллион машин, рынок LCV — на 23 процента, до 86,7 тысячи, грузовиков — на 56 процентов, до 46,4 тысячи, а автобусом — на 42 процента, до 9,6 тысячи.

Материалы по теме:
Российские автозаводы массово стали меньше работать. Почему это происходит и при чем тут Китай?
Российские автозаводы массово стали меньше работать.Почему это происходит и при чем тут Китай?
2 августа 2025
Цены на машины в России взлетят. При чем тут новые правила утильсбора?
Цены на машины в России взлетят. При чем тут новые правила утильсбора?
16 сентября 2025

В октябре продажи легковых автомобилей потеряли два процента по сравнению с прошлым годом, что объясняется активизацией покупателей перед очередным повышением утилизационного сбора, который сделает существенно дороже многие импортные модели. Отдельно с начала года рынок электромобилей в России упал на 38 процентов.

Доля российской техники на рынке растет. По итогам первых десяти месяцев года она увеличилась на 11 процентных пунктов, до 55 процентов.

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров объяснил, что власти вводят утильсбор не для закрытия рынка, для поддержки отечественных производителей и большей локализации производства. По его мнению, повышение доли российских автомобилей в продажах можно считать одним из успехов такой политики.

До этого президент крупнейшего российского производителя легковых автомобилей «АвтоВАЗ» Максим Соколов сообщил, что предприятие сохранит режим четырехдневки до конца года из-за переполнения складов.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Северная Корея отправит в Россию десять тысяч бойцов, утверждает разведка. Что об этом известно?

    Путин выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Николаева

    SHAMAN и Мизулина отказались от традиционных нарядов на роспись

    Российская участница «Мисс Земля» вошла в топ-12 самых красивых девушек мира

    Перелеты по России стали значительно дешевле перед Новым годом

    Женщинам раскрыли причину сильной болезненности менструаций

    В США нового носителя «Посейдонов» назвали головной болью противников России

    В России назвали подконтрольную России часть Красноармейска

    Продажи электромобилей в России резко просели

    В Молдавии не исключили национализацию активов «Лукойла»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости