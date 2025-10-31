В правительстве рассказали об успехах российского автопрома

Первый вице-премьер Мантуров назвал сохранение занятости успехом автопрома в РФ

С 2022 года российская автомобильная промышленность при поддержке государства решила множество задач и создала условия для развития предприятий. Об этом в интервью РИА Новости заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

В числе успехов он выделил сохранение занятости — только перезапуск иностранных производственных площадок помог сохранить работу примерно 30 тысячам высококвалифицированных отраслевых специалистов.

Также Мантуров рассказал о возрождении отрасли автокомпонентов, что позволяет гарантировать стабильность их поставок отечественным автопроизводителям. В том числе речь идет о производстве кузовных деталей, элементов интерьера, системы курсовой устойчивости.

Еще одним плюсом чиновник назвал появление предложений в высоком ценовом сегменте — это локализация гибридов Voyah в Липецкой области и сборка кроссоверов Exeed в Подмосковье. Он отметил, что «линейка легковых автомобилей российской сборки постоянно расширяется», в том числе за счет локализации ранее импортируемых моделей.

При этом Мантуров отказался считать локализацию «переклеиванием шильдиков». Он подчеркнул, что новые партнеры пообещали не ограничиваться форматом «отверточной сборки», а взяли на себя «четкие обязательства и сроки по углублению уровня локализации». Если же и новые партнеры окажутся недобросовестными, то права на технологии и конструкторскую документацию останутся в России, заверил он.

Отдельно первый вице-премьер выделил рост доли российских автомобилей в продажах новых машин на отечественном рынке. За январь-сентябрь этого года на фоне общего сокращения рынка примерно на четверть она достигла 55 процентов, что на 11 процентных пунктов больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В июне 2022 года президент России Владимир Путин назвал одной из основных задач российского автопрома сохранение рабочих мест и обеспечение занятости сотрудников. На тот момент крупнейший российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» был в состоянии выпускать только модель Lada Granta Classic 2022 с механической коробкой передач и без подушки безопасности и АБС.

На прошлой неделе президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, что предприятие продлит сокращенную рабочую неделю до конца 2025 года на фоне падения спроса на свою продукцию.