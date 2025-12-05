Взрывы в районе вокзала в центре Петербурга объяснили

Mash: Взрывами в центре Санкт-Петербурга оказались пушечные выстрелы

Взрывами в районе Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге оказались пушечные выстрелы на территории Михайловской военной артиллерийской академии. Об этом пишет «Mash на Мойке» в Telegram.

Как объяснили изданию в вузе, залпами из пушек там отметили 205-летие со дня основания академии.

Ранее в сети появились кадры со взрывами в районе Финляндского вокзала. Очевидцы сообщали о трех хлопках, два из низ сняла на регистратор автомобиля местная жительница. Городские власти инцидент никак не комментировали.

До этого в Минобороны России отчитались об уничтожении над регионами в ночь на 5 декабря 41 беспилотника. Средства противовоздушной обороны сбили дроны в Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях, а также в Крыму и Краснодарском крае.