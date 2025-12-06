Реклама

18:24, 6 декабря 2025

Аршавин объяснил трудности переезда российских футболистов в Европу

Аршавин: Европейские клубы не потянут зарплаты российских футболистов
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин объяснил трудности переезда отечественных футболистов в Европу. Его слова приводит РИА Новости.

«Просто лучшим игрокам трудно уезжать из России, потому что здесь они получают такие зарплаты, которые не потянут европейские клубы», — заявил Аршавин.

Аршавин назвал современных российских игроков, которые могут проявить себя в Европе. По его мнению, это полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк и нападающий «Локомотива» Алексей Батраков.

В ноябре агент Батракова Вадим Шпинев рассказал, что его 20-летний клиент отказался от зарплаты в размере 120 миллионов долларов в год в Саудовской Аравии. По словам Шпинева, для Батракова не настолько важны деньги, он хочет играть в футбол, а не заканчивать карьеру.

Батраков — воспитанник «Локомотива». Он выступает за основную команду железнодорожников с 2024 года. Стоимость форварда оценивается в 23 миллиона евро.

20-летний Кисляк играет за основную команду ЦСКА с 2023 года. Его стоимость составляет 16 миллионов евро.

