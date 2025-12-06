Реклама

00:56, 6 декабря 2025Мир

Атакованный украинским дроном танкер под флагом Гамбии терпит бедствие

Maritime: Атакованный украинским дроном танкер Kairos терпит бедствие у Болгарии
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Атакованный украинским морским беспилотником Sea Baby танкер Kairos под флагом Гамбии терпит бедствие у берегов Болгарии. Об этом сообщает портал maritime.bg.

На борту судна находятся 10 человек, угрозы их жизням нет. Ситуацию контролирует болгарская «Морская администрация», Военно-морские силы страны и пограничная охрана.

Отмечается, что после атаки украинского беспилотника в Турции 28 ноября, танкер потерял ход. 3 декабря турецкое судно начало его буксировку, но 5 декабря танкер в территориальных водах Болгарии встал на якорь.

В районе остановки танкера бушует непогода и отмечается волнение до четырех баллов. Экипаж запросил эвакуацию. Как отмечает «Морская администрация» Болгарии, из-за неблагоприятных условий спасательную операцию пришлось отложить до утра 6 декабря. Все это время судно будет находиться под контролем.

Ранее президент Украины Владимир Путин назвал самый радикальный ответ на пиратство Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море.

