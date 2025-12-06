Кадыров дал новое обещание после ночных «атак возмездия» по Украине

Кадыров заявил, что атаки по Украине в ответ на удар ВСУ по Грозному продолжатся

«Атаки возмездия» по Украине в ответ на удар по Грозному продолжатся. Такое обещание дал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

Политик оценил осуществленный массированный удар по Украине как исчерпывающий. По его словам, поражены более 60 целей. Под точечные удары попали предприятия военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивающие их энергетические объекты.

Кадыров заявил, что Киев неохотно признает урон, нанесенный военно-промышленной инфраструктуре, в то время как СМИ называют прошедшую ночь «адской». «Сообщаю, что это еще далеко не все. Продолжение следует. Воздушные тревоги звучат по всей Украине и сегодня с утра. Могу уверенно обещать любителям бить по нашим гражданским объектам, что чем дальше, тем все мрачнее будет для них становиться», — заверил он.

Утром 5 декабря беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал высотную башню комплекса «Грозный-Сити» в столице Чечни. В результате взрыва поврежден фасад на верхних этажах здания. На видео с места происшествия также заметен пожар. Информация о пострадавших не поступала.

Вечером того же дня Кадыров подтвердил атаку беспилотника по столице Чечни, пообещав, что ответ не заставит себя долго ждать. Он назвал атаку по высотке попыткой запугать мирное население и показателем бессилия. Кроме того, глава Чечни обратился к жителям Украины, призвав их сказать свое слово властям.

