Спорт
14:49, 6 декабря 2025Спорт

Назван фаворит каждой группы чемпионата мира по футболу

Букмекеры назвали фаворита каждой группы чемпионата мира по футболу 2026 года
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Игроки сборной Аргентины

Игроки сборной Аргентины. Фото: Cesar Olmedo / Reuters

Букмекеры назвали фаворита каждой группы чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает «Советский Спорт».

Испания в группе H и Аргентина в группе J считаются самыми вероятными победителями своих отборочных этапов с коэффициентами 1,20 и 1,29 соответственно. К ним присоединяются Германия (1,32), Франция и Бразилия (по 1,35), Англия (1,39), а также Португалия и Бельгия (по 1,45).​

Хозяева турнира — сборная США — идут с котировкой 2,80 на первом месте в своем квартете.​ В группах, где еще не определены все участники, фаворитами могут стать Дания в случае выхода из стыков в группе A или Италия в группе B при успешной квалификации.

Жеребьевка группового этапа чемпионата мира прошла 5 декабря. США, Мексика и Канада примут турнир в 2026 году. Он пройдет с 11 июня по 19 июля в 16 городах трех стран.

