Назван размер средней пенсии в России в 2026 году

Депутат Говырин: Средний размер пенсии в 2026 году достигнет 27 тысяч рублей

В России в 2026 году средний размер пенсии по старости достигнет 27 тысяч рублей. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Средняя страховая пенсия по старости, по оценке правительства, вырастет до 27 тысяч рублей в месяц», — отметил он.

До этого депутат отмечал, что страховые пенсии в России с 1 января повысят на 7,6 процента. Индексация распространится на всех получателей, включая работающих пенсионеров.

Ранее в Госдуме рассказали, что до 31 декабря текущего года россиянам надо подать документы на получение повышенной пенсии в 2026 году.

До этого в Союзе пенсионеров озвучили главный минус идеи поднять минимальную пенсию в России. Средний размер пенсии в стране составляет 25 тысяч, этот показатель предложили увеличить сразу вдвое.