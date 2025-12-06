Покупательница квартиры Долиной высказалась по делу певицы

Покупательница квартиры Долиной Лурье отказалась от комментариев до решения суда

Полина Лурье, купившая московскую квартиру певицы Ларисы Долиной, прокомментировала ситуацию. Об этом в эфире передачи «Пусть говорят» рассказал Дмитрий Борисов.

Журналисты Первого канала пригласили ее на шоу «Пусть говорят», однако Лурье отказалась от публичных выступлений, чтобы оградить семью от внимания. «На протяжении всего судебного процесса я сознательно не хотела ничего комментировать, чтобы избежать обвинений в давлении на суд», — заявила она. Покупательница квартиры Долиной также призвала всех дождаться решения суда, «после чего можно будет что-то комментировать».

Ранее Долина, которая стала жертвой мошеннической схемы с квартирой, призналась, что пошла на обман, чтобы побыстрее продать недвижимость. До этого сообщалось, что певица пообещала вернуть 112 миллионов рублей покупательнице ее квартиры.

Певица продала свое жилье в Москве Полине Лурье за 112 миллионов рублей, но после оспорила сделку, заявив, что стала жертвой мошенников. Ей вернули квартиру, при этом избавив от необходимости возвращать деньги покупательнице.