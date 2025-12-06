Пострадавшие от «эффекта Долиной» записали гневное обращение к певице

Shot: Пострадавшие от «эффекта Долиной» записали обращение к певице

Пострадавшие от «эффекта Долиной» россияне записали обращение к исполнительнице после ее заявления о возвращении денег за квартиру Полине Лурье. Об этом написал Telegram-канал Shot.

Как сообщили обездоленные покупатели квартир, российская певица пытается «обелить себя перед простыми людьми». Пострадавшие утверждают, что все мошенники действовали по одной схеме: «сначала улыбались в лицо, а потом после получения денег говорили совершенно другое».

По словам россиян, если бы «Долина была бы честным человеком, то она не пошла бы в суд». В записи обращения участвовали 15 пострадавших семей.

Ранее сама артистка в эфире программы «Пусть говорят» рассказала, что пошла на обман, чтобы побыстрее продать недвижимость. По словам артистки, покупательница ее квартиры Полина Лурье спросила о причинах продажи недвижимости по сниженной цене. Долина заявила, что ей пришлось соврать, так как она неосознанно руководствовалась инструкциями мошенников.

Помимо этого, певица провела параллели между участившимися случаями мошенничества в интернете и нашествием инопланетных врагов.

Также скандальная артистка пообещала вернуть 112 миллионов рублей покупательнице ее квартиры Полине Лурье.