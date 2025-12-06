Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
20:38, 6 декабря 2025Спорт

Сменившая гражданство российская теннисистка вышла в финал турнира WTA

Сменившая гражданство российская теннисистка Рахимова вышла в финал турнира WTA
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Marcio Machado / Getty Images

Сменившая гражданство российская теннисистка Камилла Рахимова вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) 125 в Анже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале Рахимова обыграла 78-ю ракетку мира из Хорватии Антонию Ружич. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 7:5. Соперницы провели на корте 3 часа 11 минут.

В финале 24-летняя Рахимова сыграет с немецкой теннисисткой Тамарой Карпач. Матч пройдет 7 декабря и начнется в 15:00 по московскому времени.

Рахимова — 112-я ракетка мира. В ее активе три титула WTA в парном разряде.

1 декабря стало известно, что Рахимова решила сменить спортивное гражданство и будет выступать за Узбекистан. «Переход Камиллы под наш флаг — стратегическое усиление национальной команды», — заявили в Федерации тенниса Узбекистана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Чем дальше, тем все мрачнее». Россия нанесла массированный ракетный удар по энергообъектам Украины. Что стало основной целью?

    В США раскрыли значение новой стратегии нацбезопасности Вашингтона для Европы

    В Турции раскритиковали действия Зеленского

    На Западе заявили о разрушении украинской армии

    В Ленобласти нашли обломки сбитого беспилотника ВСУ

    Два человека погибли в ДТП в Новосибирской области

    Над регионами России уничтожили несколько беспилотников ВСУ

    На Западе пришли в ужас от дезертирства в ВСУ

    В России объяснили причины антироссийской риторики Европы

    США захотели сделать Украине рождественский подарок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok