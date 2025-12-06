Реклама

07:33, 6 декабря 2025

В России назвали обязательное условие для мира на Украине

Депутат Чепа: Для мира на Украине нужно исключить первопричины конфликта
Варвара Кошечкина
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Исключение первопричин конфликта является обязательным условием для заключения мира на Украине, убежден первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

«Эти обязательные условия теоретически были обозначены изначально. Мы должны выработать такие предложения по пунктам мирного соглашения, которые исключат повторение действий, приведших к этому конфликту. То есть исключить первопричины сегодняшнего конфликта — это основное. Это было обозначено в какой-то мере и в минских соглашениях, последовательно [президент России] Владимир Владимирович [Путин] отстаивает эту позицию», — высказался депутат.

Решение этих вопросов идет небыстро из-за сопротивления ряда европейских стран, добавил он.

Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что устойчивый мир на Украине возможен только при ее полном суверенитете и территориальной целостности.

До этого госсекретарь США Марко Рубио указал, что Россия и Украина стали ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за последние три года. При этом для достижения конечной цели этого пока недостаточно, добавил он.

