В России назвали обязательное условие для мира на Украине

Депутат Чепа: Для мира на Украине нужно исключить первопричины конфликта

Исключение первопричин конфликта является обязательным условием для заключения мира на Украине, убежден первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

«Эти обязательные условия теоретически были обозначены изначально. Мы должны выработать такие предложения по пунктам мирного соглашения, которые исключат повторение действий, приведших к этому конфликту. То есть исключить первопричины сегодняшнего конфликта — это основное. Это было обозначено в какой-то мере и в минских соглашениях, последовательно [президент России] Владимир Владимирович [Путин] отстаивает эту позицию», — высказался депутат.

Решение этих вопросов идет небыстро из-за сопротивления ряда европейских стран, добавил он.

Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что устойчивый мир на Украине возможен только при ее полном суверенитете и территориальной целостности.

До этого госсекретарь США Марко Рубио указал, что Россия и Украина стали ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за последние три года. При этом для достижения конечной цели этого пока недостаточно, добавил он.

