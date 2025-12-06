Реклама

17:24, 6 декабря 2025Мир

В Европе анонсировали визит крупной делегации в Москву

Премьер Венгрии Орбан: Москву посетит крупная бизнес-делегация
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Василий Кузьмиченок / РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал визит крупной бизнес-делегации в Москву. Его слова приводит РИА Новости.

«Огромная бизнес-делегация на днях, в начале декабря, едет в Москву», — сообщил он. Венгерский премьер уточнил, что делегаты собираются «обсуждать исключительно экономические вопросы».

Ранее Орбан заявил, что Бельгия справедливо боится проиграть суд России в случае конфискации ее суверенных активов. По словам политика, если бельгийские власти будут сопротивляться давлению Европейского Союза, европейцам придется признать отсутствие средств для дальнейшей поддержки Украины и поддержать усилия США по урегулированию конфликта.

Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен, в свою очередь, назвал Орбана единственным голосом разума в Европе относительно России.

