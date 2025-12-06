В МИД подсчитали потери Европы от разрыва с Россией

МИД России: Экономика ЕС потеряла от санкций до 1,6 триллиона евро

Экономика Европейского союза (ЕС) потеряла от антироссийских санкций до 1,6 триллиона евро. Об этом сообщили в МИД России в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«Стало очевидно, что односторонние принудительные меры наносят тяжелый урон самим инициаторам. Только от антироссийских рестрикций европейская экономика в 2022-2025 годах понесла потери на сумму до 1,6 триллионов евро», — отмечается в заявлении.

В МИД также подчеркнули, что Россия выступает против подобных мер как инструмента внешней политики, указав, что они дестабилизируют мировую экономику.

Ранее глава Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини заявил, что санкции Евросоюза в значительной степени ударили по экспорту Италии в Россию. За последние несколько лет, посетовал он, страна лишилась порядка 60 процентов экспорта в Россию, если сравнивать с досанкционными временами. Несмотря на все трудности, подчеркнул Торрембини, многие итальянские компании остались работать на российском рынке.