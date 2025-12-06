Реклама

21:13, 6 декабря 2025

В Турции раскритиковали действия Зеленского

dikGAZETE: Атаки Украины в Черном море представляют угрозу для Турции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Турецкое издание dikGAZETE раскритиковало атаки Украины на суда в Черном море, отметив, что подобные действия представляют угрозу для региона.

Журналисты отметили, что ВСУ совершили диверсию в отношении российского танкера, чем нарушили суверенитет Турции. По их словам, президент Украины Владимир Зеленский с момента атаки стал «лидером режима, который представляет угрозу для региона».

Издание призвало другие страны дистанцироваться от Киева, а турецкие власти — усилить давление и принять меры против повторения подобных действий. Авторы статьи также усомнились в возможности заключения мира.

2 декабря Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило об ударе по танкеру Midvolga 2, приписанному к Большому порту Санкт-Петербурга. Судно перевозило растительное масло и следовало в Грузию. Согласно официальным данным, на борту танкера находились 13 членов экипажа.

28 ноября стало известно об атаках на нефтяные танкеры под флагом Гамбии Kairos и Virat, которые следовали в Россию. Ответственность за удары взяли на себя Служба безопасности Украины и военно-морские силы страны.

