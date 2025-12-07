Костя Цзю отреагировал на победу Петра Яна фразой «очень рад»

Костя Цзю похвалил Петра Яна за тактически грамотно построенный бой с Двалишвили

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян тактически грамотно построил бой с грузином Мерабом Двалишвили, рассказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю. Так спортсмен отреагировал на победу россиянина на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«Я очень ждал. Я очень рад за Петю, что он вернул то, что принадлежало ему. Бой был хорошим. Он очень тактически грамотно его построил. Поэтому здорово. Молодец!» — прокомментировал Цзю.

Ранее стало известно, что Петр Ян стал чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Спортсмен одержал победу над грузином Мерабом Двалишвили. Встреча завершилась победой россиянина единогласным решением судей.

В активе россиянина теперь 19 побед в 24 поединках в ММА.

