Отказавшиеся сдаться штурмовики ВСУ уничтожены военными РФ у поселка Вильча

Штурмовики Вооруженных сил Украины (ВСУ), отказавшиеся сдаться в плен, окружены и уничтожены в районе поселка Вильча в Харьковской области. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

«В Вильче окружили и уничтожили до отделения боевиков 225-го отдельного штурмового полка ВСУ», — заявил собеседник агентства.

По его словам, на предложение сдаться в плен боевики ВСУ ответили отказом. Всего в отделении около 10 человек.

Ранее операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Восток» уничтожили пехоту ВСУ при попытке установить флаг в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский признал преимущество Российской армии над украинскими войсками. По его словам, у ВС России по-прежнему в два раза больше артиллерийских снарядов, чем у Украины.