Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:08, 7 декабря 2025Россия

Отказавшихся сдаться штурмовиков ВСУ уничтожили военные РФ

Отказавшиеся сдаться штурмовики ВСУ уничтожены военными РФ у поселка Вильча
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Штурмовики Вооруженных сил Украины (ВСУ), отказавшиеся сдаться в плен, окружены и уничтожены в районе поселка Вильча в Харьковской области. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

«В Вильче окружили и уничтожили до отделения боевиков 225-го отдельного штурмового полка ВСУ», — заявил собеседник агентства.

По его словам, на предложение сдаться в плен боевики ВСУ ответили отказом. Всего в отделении около 10 человек.

Ранее операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Восток» уничтожили пехоту ВСУ при попытке установить флаг в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский признал преимущество Российской армии над украинскими войсками. По его словам, у ВС России по-прежнему в два раза больше артиллерийских снарядов, чем у Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Макрон созвонился с Зеленским после своего визита в Китай. Что известно о ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине?

    Россиянам рассказали о риске заражения от упаковки продуктов из магазинов

    Россиянам подсказали способ быстро выбрать удачный подарок на праздник

    250 россиян остались без света из-за атаки беспилотников

    Интерес жителей США к теме коррупции на Украине достиг рекорда с 2022 года

    Стало известно об отсутствии извинений со стороны Долиной перед покупательницей квартиры

    Отказавшихся сдаться штурмовиков ВСУ уничтожили военные РФ

    Россиянам обещали снег на следующей неделе

    Раскрыты подробности об обвиняемой в аферах экс-чиновнице

    Россиянам назвали минимальную зарплату «на руки» в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok