14:05, 7 декабря 2025Россия

Песков предупредил об ответственности за изъятие российских активов

Песков предупредил об ответственности стран за возможное изъятие активов РФ
Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал «ЗАРУБИН»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил об ответственности конкретных людей и стран за возможное изъятие активов РФ. Об этом он заявил в интервью автору программы «Москва. Кремль, Путин» Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале «Вести».

Спикер пояснил, что за эти шаги будет «и страновая ответственность, и личная ответственность, персональная, юридическая». Песков также подчеркнул, что никто не хочет брать на себя ответственность за изъятие активов, но «деньги очень хотят». Кроме того, по его словам, этих денег хватит, чтобы «пару лет тратить украинцев как пули».

Ранее в МИД России выступили с предупреждением на фоне угрозы конфискации активов. Такие действия создают риски для всех государств, располагающих средствами в западных юрисдикциях, заявили в дипведомстве.

