11:25, 7 декабря 2025

Правительство Мерца достигло рекордной отметки в антирейтинге

Екатерина Ештокина

Фото: Abir Sultan / Reuters

Правительство канцлера Германии Фридриха Мерца достигло рекордной отметки в антирейтинге. Соответствующие результаты опроса социологического института INSA приводит издание Bild.

По результатам исследования выяснилось, что 70 процентов респондентов не поддерживают курс действующего правительства. В то же время уровень одобрения властей упал до 21 процента, что стало минимальным показателем за все время работы коалиции.

«Это самые плохие показатели, которые когда-либо фиксировались для действующего канцлера и его правительства», — заявил руководитель INSA Херман Бинкерт.

Кроме того, более двух третей граждан выразили недовольство работой Мерца. Лишь 23 процента участников опроса оценили его действия положительно.

Среди прочего стало известно, что поддерживают работу Мерца 52 процента избирателей Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и 35 процентов сторонников Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Кандидатуру Мерца на должность канцлера президент Германии утвердил в мае. В ходе церемонии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Мерцу грамоту о его назначении.

