Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
19:09, 7 декабря 2025Спорт

Сменившая гражданство российская теннисистка выиграла турнир WTA

Сменившая гражданство российская теннисистка Рахимова выиграла турнир WTA 125
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Laurent Lairys / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Сменившая гражданство российская теннисистка Камилла Рахимова выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) 125 в Анже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале 24-летняя Рахимова в двух сетах победила немку Тамару Корпач — 6:3, 7:6. Спортсменки провели на корте 2 часа 24 минуты.

Рахимова впервые в карьере выиграла турнир WTA в одиночном разряде. До этого она трижды побеждала на турнирах в парах.

1 декабря появилась информация, что Рахимова решила сменить спортивное гражданство и будет выступать за Узбекистан. «Переход Камиллы под наш флаг — стратегическое усиление национальной команды», — заявили в Федерации тенниса Узбекистана.

В данный момент Рахимова занимает 112-е место в рейтинге WTA.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жену Зеленского обвинили в коррупции

    Раскрыты подробности о кончине россиянки в клинике пластической хирургии в Москве

    Блогерша показала преображение своих волос и вызвала ажиотаж в сети

    Новую стратегию нацбезопасности США назвали ответом Путину

    В России назвали следующий этап переговорного процесса по Украине

    Сменившая гражданство российская теннисистка выиграла турнир WTA

    Над российскими регионами сбили 11 беспилотников

    Жители российского города остались без тепла из-за аварии на ТЭЦ

    Пьяный российский школьник на квадроцикле сбил полицейского

    В Германии захотели вернуть российский газ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok