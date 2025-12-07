Сменившая гражданство российская теннисистка выиграла турнир WTA

Сменившая гражданство российская теннисистка Рахимова выиграла турнир WTA 125

Сменившая гражданство российская теннисистка Камилла Рахимова выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) 125 в Анже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале 24-летняя Рахимова в двух сетах победила немку Тамару Корпач — 6:3, 7:6. Спортсменки провели на корте 2 часа 24 минуты.

Рахимова впервые в карьере выиграла турнир WTA в одиночном разряде. До этого она трижды побеждала на турнирах в парах.

1 декабря появилась информация, что Рахимова решила сменить спортивное гражданство и будет выступать за Узбекистан. «Переход Камиллы под наш флаг — стратегическое усиление национальной команды», — заявили в Федерации тенниса Узбекистана.

В данный момент Рахимова занимает 112-е место в рейтинге WTA.