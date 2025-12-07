Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:25, 7 декабря 2025Из жизни

В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало слово «забитый» после победы Петра Яна

Радиостанция УВБ-76 передала слово «забитый» после победы Яна над Двалишвили
Екатерина Ештокина
Петр Ян

Петр Ян. Фото: Stephen R. Sylvanie / Imagn Images / Reuters

В новой шифровке, переданной так называемой «Радиостанцией Судного дня», прозвучало слово «забитый» после победы российского бойца смешанных единоборств Петра Яна над грузинским бойцом Мерабом Двалишвили в бою-реванше. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Сообщение с данным словом было передано в воскресенье, 7 декабря, в 15:16 по московскому времени.

ЦЖАП 54520 ЗАБИТЫЙ 9689 0875

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

В последние месяцы уходящего года УВБ-76 продублировала некоторые сообщения, которые звучали в январе и феврале 2022 года. При этом в ноябре 2025 года стали повторяться передачи 2023 года.

Ранее в декабре в эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало слово «живодерка». Сообщение с этим словом стало вторым, которое было передано в упомянутую дату.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев оценил новую стратегию нацбезопасности США

    Россиян предупредили о магнитных бурях

    Ушел из жизни легендарный фотограф Мартин Парр

    ВСУ минами взрывали котов в зоне СВО

    Раскрыта причина проблем со светом в Запорожской области

    На Украине рассказали о влиянии отставки Ермака на власть Зеленского

    На Западе раскрыли перспективу Зеленского

    Работающим за компьютером до полуночи людям дали совет

    В России заявили об утрате вкуса популярного советского продукта

    Кадыров рассказал о положении ВСУ на сумском направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok