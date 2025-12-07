В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало слово «забитый» после победы Петра Яна

Радиостанция УВБ-76 передала слово «забитый» после победы Яна над Двалишвили

В новой шифровке, переданной так называемой «Радиостанцией Судного дня», прозвучало слово «забитый» после победы российского бойца смешанных единоборств Петра Яна над грузинским бойцом Мерабом Двалишвили в бою-реванше. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Сообщение с данным словом было передано в воскресенье, 7 декабря, в 15:16 по московскому времени.

ЦЖАП 54520 ЗАБИТЫЙ 9689 0875

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

В последние месяцы уходящего года УВБ-76 продублировала некоторые сообщения, которые звучали в январе и феврале 2022 года. При этом в ноябре 2025 года стали повторяться передачи 2023 года.

Ранее в декабре в эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало слово «живодерка». Сообщение с этим словом стало вторым, которое было передано в упомянутую дату.