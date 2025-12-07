Реклама

Экономика
18:42, 7 декабря 2025Экономика

В Госдуме не поддержали идею о запрете банкам владеть маркетплейсами

Екатерина Ештокина

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что идея о запрете банкам владеть маркетплейсами не будет поддержана. Его комментарий приводит РИА Новости.

«Я думаю, что это решение не будет реализовано», — заявил чиновник.

Аксаков подчеркнул, что интернет-площадки должны обеспечивать равный доступ к своей платформе для всех представителей финансового рынка. «То есть не должны быть ангажированы банком, который получает преимущество, причем нерыночное преимущество при оказании финансовых услуг», — уточнил он.

В то же время собеседник издания сообщил, что обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить работу онлайн-площадок и банков.

Если она вынесет решение, о котором я сказал, то есть уравнять права всех банков при взаимодействии с маркетплейсами, то тогда да — внесем изменения в законодательство, которые обяжут инфраструктуру предоставлять равные условия, в том числе тарифные, для всех участников финансового рынка

Анатолий Аксаковглава комитета Госдумы по финансовому рынку

В ноябре в Ozon раскрыли условия участия банков в программе лояльности «Зеленая цена». В пресс-службе компании уточнили, что программа предполагает прямые скидки.

