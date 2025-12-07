Реклама

16:57, 7 декабря 2025

В Ирландии заявили о провале ЕС из-за российских активов

Боуз: План по изъятию российских активов сигнализирует о провале Евросоюза
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

План по изъятию российских активов сигнализирует о провале Евросоюза (ЕС). Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Позвольте мне перевести: Украина облажалась, мы проиграли. Зеленскому нужно больше денег, тридцать процентов из них украдено, но ничего исправить мы не можем, потому что нужно продолжать конфликт», — написал он.

По его словам, план ЕС по финансированию Киева сводится к краже российских активов. Боуз также назвал Украину самым коррумпированным и неблагополучным государством, которое находится на грани краха.

Ранее в МИД России выступили с предупреждением на фоне угрозы конфискации активов. Такие действия создают риски для всех государств, располагающих средствами в западных юрисдикциях, заявили в дипведомстве.

