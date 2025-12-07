В России призывали Трампа удержаться от конфликта с Венесуэлой

Рябков заявил, что Россия призывает Трампа удержаться от конфликта с Венесуэлой

Россия призывает президента США Дональда Трампа удержаться от конфликта с Венесуэлой. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, чьи слова приводит ТАСС.

Он отметил, что в Москве воспринимают ситуацию вокруг южноамериканской страны с большой тревогой, так как напряженность не спадает, а продолжается.

«Связано это прежде всего со стремлением утвердить в регионе беспрекословное доминирование Соединенных Штатов, это "товарный знак" администрации Трампа», — пояснил дипломат.

Ранее стало известно, что Трамп потребовал от президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть страну в течение недели. Отмечается, что главы государств провели телефонный разговор 21 ноября. В ходе беседы венесуэльский лидер заявил главе Белого дома о готовности уехать из страны при условии предоставления ему и членам его семьи амнистии.