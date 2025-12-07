Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:21, 6 декабря 2025Мир

В США раскрыли значение новой стратегии нацбезопасности Вашингтона для Европы

Аналитик Риттер: США не будут помогать Европе в случае конфликта с Россией
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Новая стратегия нацбезопасности США указывает на то, что Вашингтон не будет поддерживать Европу, если она вступит в конфликт с Россией, заявил экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США, аналитик Скотт Риттер в беседе с изданием Sputnik.

«Глубинный смысл документа заключается в том, чтобы четко дать понять, что США не будут спасать Европу, если она, следуя линии противостояния с Москвой, в конечном итоге спровоцирует войну с Россией», — считает Риттер. Он подчеркнул, что этот документ стал беспрецедентным изменением границ обязательств по безопасности со времен Второй мировой войны.

Материалы по теме:
«Все закончится на поле боя» Бывший аналитик ЦРУ — о перспективах мирного плана США, целях Трампа и будущем конфликта на Украине
«Все закончится на поле боя»Бывший аналитик ЦРУ — о перспективах мирного плана США, целях Трампа и будущем конфликта на Украине
2 декабря 2025
«Зеленскому тогда и нужно было договариваться». Трамп заявил, что условия мира для Украины ухудшились со временем
«Зеленскому тогда и нужно было договариваться». Трамп заявил, что условия мира для Украины ухудшились со временем
4 декабря 2025

По мнению эксперта, Вашингтон этим документом дал понять Европе, что их нынешний курс на конфликт с Россией несовместим с национальными интересами США. Кроме того, считает Риттер, документ окончательно убивает надежду Киева и Брюсселя на расширение Североатлантического альянса.

Ранее США опубликовали 33-страничную Стратегию национальной безопасности. В ней Белый дом заявил, что Европа рискует быть уничтоженной, если не изменит свою культуру и политику, а также подчеркнул нереалистичные ожидания европейцев по поводу конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о мрачной реальности ВСУ из-за потери Красноармейска

    Россияне атаковали звезду «Человека-паука» из-за Долиной

    Стало известно о контроле США над антикоррупционными органами Украины

    Аналитики из США попались на правке карты конфликта на Украине ради выигрыша на ставках

    В Раде допустили введение запрета на выезд еще одной категории мужчин

    Доходы Долиной от новогодних корпоративов посчитали

    Буданов не захотел раскрывать подробности переговоров по Украине

    Роналду созвонился с Трампом

    У пары из Китая родилась «русская» голубоглазая девочка

    Эксперт объяснил желание ЕС и Украины продолжать конфликт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok