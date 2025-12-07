Аналитик Риттер: США не будут помогать Европе в случае конфликта с Россией

Новая стратегия нацбезопасности США указывает на то, что Вашингтон не будет поддерживать Европу, если она вступит в конфликт с Россией, заявил экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США, аналитик Скотт Риттер в беседе с изданием Sputnik.

«Глубинный смысл документа заключается в том, чтобы четко дать понять, что США не будут спасать Европу, если она, следуя линии противостояния с Москвой, в конечном итоге спровоцирует войну с Россией», — считает Риттер. Он подчеркнул, что этот документ стал беспрецедентным изменением границ обязательств по безопасности со времен Второй мировой войны.

По мнению эксперта, Вашингтон этим документом дал понять Европе, что их нынешний курс на конфликт с Россией несовместим с национальными интересами США. Кроме того, считает Риттер, документ окончательно убивает надежду Киева и Брюсселя на расширение Североатлантического альянса.

Ранее США опубликовали 33-страничную Стратегию национальной безопасности. В ней Белый дом заявил, что Европа рискует быть уничтоженной, если не изменит свою культуру и политику, а также подчеркнул нереалистичные ожидания европейцев по поводу конфликта на Украине.