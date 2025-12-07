На подконтрольной ВСУ территории Запорожской области прогремели взрывы

На подконтрольной ВСУ территории Запорожской области прогремели взрывы. Об этом сообщает назначенный Киевом глава региона Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Федоров написал сообщение с текстом: «Взрывы в Запорожской области». Других подробностей пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что киевская администрация Запорожья (ЗОВА) заявляет о начале отопительного сезона и наличии света в регионе, несмотря на тот факт, что жители региона в действительности остались без света и отопления.

6 декабря российские артиллеристы группировки войск «Восток» нанесли серию точных ударов по укрепленным позициям Вооруженных сил Украины в городе Гуляйполе в Запорожской области.