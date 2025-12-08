Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
14:43, 8 декабря 2025Спорт

Американский хоккеист «Авангарда» рассказал об удививших его в России вещах

Хоккеист из США Чеккони: В России удивила традиция желать приятного аппетита
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Американский защитник омского «Авангарда» Джозеф Чеккони рассказал о вещах, которые удивили его в России. Об этом сообщает Sport24.

По словам игрока, у него наберется целый список. «Во-первых, рукопожатие каждый раз, когда видишь человека. Во-вторых, пожелание "приятного аппетита" перед каждым приемом пищи — тоже непривычная для меня история», — поделился хоккеист.

Американец добавил, что до приезда в Россию у него был сформирован стереотип о том, что местные жители не улыбаются. «Возможно, проходя по улице, люди не улыбаются, но если ты с кем-то говоришь, то люди проявляют весь спектр эмоций в разговоре», — отметил Чеккони.

Ранее американский игрок челябинского «Трактора» Логан Дэй назвал вещь, которая больше всего удивила его в России. По словам защитника челябинской команды, это гуляющие без присмотра дети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер посол России в КНДР

    Названы причины отказов мировых звезд от концертов в России

    Предсказана возможная страна для переезда Ермака в случае побега с Украины

    Господство США поставлено под угрозу

    В курортном российском городе не нашлось желающих стать мэром

    Трехлетняя девочка стала одной из десятков пострадавших во время нападения в аэропорту

    В России отреагировали на планы США возобновить финансирование Украины

    Стоимость цветного металла достигла исторического максимума

    Врач объяснила причины вздутия и неприятного запаха изо рта

    В МВД назвали российский регион с наибольшим количеством подростков-преступников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok