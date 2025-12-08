Британия представила новую программу для борьбы с «угрозой» России

Британия представила программу «Атлантический бастион» для борьбы с «угрозой» РФ

Великобритания представила программу «Атлантический бастион», целью которой является борьба с «подводными угрозами со стороны России» в Северной Атлантике. Об этом сообщает министерство обороны королевства.

«[Программа] "Атлантический бастион" объединит автономные суда и искусственный интеллект с военными кораблями и самолетами, чтобы создать высокотехнологичные гибридные силы для защиты подводных кабелей и трубопроводов», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что программа позволит Великобритании с беспрецедентной эффективностью обнаруживать, отслеживать и, при необходимости, принимать меры против противников на обширных участках океана.

Как утверждается, инициатива является ответом на активность российских подводных лодок и судов, в том числе на якобы действия российского океанографического корабля «Янтарь», о которых ранее заявлял министр обороны Великобритании Джон Хили. По его словам, судно занимается картографированием подводных кабелей, а также якобы направляет лазерные лучи на пилотов британских Военно-воздушных сил. Вскоре замминистра обороны королевства Алистер Карнс объявил, что за судном «Янтарь» установят слежку.